傾盆大雨打水漂 國道3車連環追撞翻覆1傷

今天傾盆大雨，國道3號中部傳出3車連環追撞翻覆1傷。（記者湯世名翻攝）

2018-07-02 11:40

〔記者湯世名／彰化報導〕今天上午中部地區下起傾盆大雨，1輛轎車行經國道3號北上209公里中部路段時，疑因天雨路滑撞擊護欄後翻覆，後方2輛轎車都因閃避不及陸續撞擊，停放3個車道上，所幸僅造成1名駕駛輕傷，確實肇事原因已由國道七隊釐清。

國道七隊檢視肇事車輛行車紀錄器發現，這起事故發生在今天上午7時左右，1輛轎車行經國道3號北向209公里時，因當時下大雷雨，1名劉姓男子駕駛轎車行駛於內線車道，疑因操作不當加上天雨路滑自撞內側護欄後再撞外側護欄，車輛翻覆停於外線車道，所幸無受傷。

此時後方黃姓男子駕駛轎車發現前方劉男翻覆的轎車，疑為閃避發生車輛失控，自撞內側護欄後再撞外側護欄，再彈回內線車道，遭後方1輛行駛於內線車道的轎車因閃避不及而碰撞，黃姓男子頭部撕裂傷，經送醫包紮後並無大礙，酒測值均為0。

國道七隊大隊長劉全原呼籲，今天中部大雨，國道路面極容易出現「水漂現象」，此為車輛行經積水區，因某些因素致使汽車輪胎與地面之間形成水膜，輪胎無法完全接觸地面，車輛因而發生打滑、失控。其影響因素包括水深、車速、車重、胎寬、胎紋深度、胎紋設計、胎壓、積水黏稠度等，提醒駕駛人於行駛中遇到水漂現象時，切勿急踩煞車減速、保持車向正前行，勿偏轉方向盤，並放開油門。

他表示，近來梅雨鋒面持續，建議民眾開車前應注意氣象報告，並檢查輪胎、雨刷及除霧裝置，行車時在溼滑路面應減速慢行，但應避免急踩煞車或急轉，並與前車保持行車距離。

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