聚眾喝酒爆衝突 苗警快打部隊噴辣椒水鳴槍遏止

警方未制止衝突擴大，對空鳴槍才讓眾酒客冷靜下來。（記者鄭名翔翻攝）

2018-07-02 11:29

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕暑假第一個週末，苗栗縣頭份市嘉年華KTV就傳出聚眾滋事。今凌晨0點許，一行3、40人呼朋引伴去唱歌喝酒，3杯黃湯下肚，37歲已婚林姓男子因不滿與女友人的合照遭人偷拍PO上網，憤而向其他人嗆聲，眾人一言不和相互推擠叫囂，警方迅速啟動快打部隊，先噴灑辣椒水，並對空鳴槍遏止衝突擴大，過程中有3人動手推撞並辱罵警方，遭依妨礙公務逮捕。

頭份、竹南警方今凌晨獲報稱嘉年華KTV有大批民眾聚集推擠衝突，甚至有人亮出西瓜刀揮舞，導致1人受傷，警方立即出動23名警力到場，見眾人於KTV中庭不斷咆哮推擠，為避免事態擴大，立即噴灑辣椒水驅散群眾，過程中還有3名酒醉青少年不聽制止，與警方拉扯衝突。

眾人被勸離到店外仍聚集不肯離開，甚至叫囂辱罵警員髒話，警方立即對空鳴2槍，這才讓沖昏頭的眾酒客警醒冷靜。但其他包廂的38歲蔡姓男子在店外不斷指控警方朝他6歲兒子噴辣椒水，警方澄清，當時是於中庭空曠處大規模噴灑，現場並無幼童，疑似蔡男身上沾染到後才影響到兒子。

強勢警力制止衝突擴大後，將3名酒醉鬧事嗆警的青少年依妨礙公務罪嫌逮捕，並調監視器畫面發現20歲陳姓男子在衝突過程中，疑似拿著店家的水果刀揮舞，導致一旁林姓民眾遭砍傷就醫。警方已先將陳男逮捕，待林男傷勢好轉後再至派出所提告。

頭份警分局分局長賴銘助表示，由於快打部隊迅速到場並依法強制制止衝突擴大，未造成大規模鬥毆情事，而現值青春專案期間，警方會加強轄區內青少年易聚眾滋事場所加強巡查，避免再有類似情事。

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