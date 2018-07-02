開趴後男子墜樓亡 毒友房內睡覺獲不起訴

2018-07-02 11:07

〔記者錢利忠／台北報導〕從事地下期貨的初善仁、蔡志奇、田偉龍及彭姓男子等4人，前年9月於馬勒卡颱風襲台當晚，在台北市一處5樓頂樓加蓋處開趴，期間初男與彭男爆發衝突，事後彭男墜樓摔死，初、蔡、田3男均被依殺人罪法辦；台北地檢署認為無直接證據顯示彭男是遭初男故意推落，去年僅依過失致死罪起訴初男，蔡男涉嫌轉讓毒品罪起訴；田男因殺人的罪證不足獲不起訴，田男涉案部分經高檢署發回再議，北檢今仍將田男不起訴。

檢方先前庭訊時，初男原承認犯行，指他與彭男發生拉扯，不慎將對方推落墜樓，檢方勘查初男的手背傷勢，發現他疑遭女兒牆擦傷，認為其傷勢與供述吻合。

到了羈押庭時，初男卻翻供，但無法解釋其手腳傷勢如何造成；蔡男則說他帶毒品到場助興，有看到初、彭發生衝突，但沒看到初推落彭的經過；田男則稱案發時他在房內睡覺，不清楚發生何事。

檢方考量沒有直接證據顯示初男將彭男推下樓，但3人中僅初男的身上有傷，且其傷勢與他第一次承認犯行時所述吻合，認為他涉過失致死的嫌疑重大，不過因4人（包含死者）體內均驗出毒品反應，無法證明案發當時4人的意識是否清楚，全案究竟是加工自殺或意外墜樓仍有疑義，因此僅依過失致死罪將初男起訴。

檢警調查，去年9月16日馬勒卡颱風襲台當晚，4人先赴基隆的KTV歡唱，再轉往田男位於北市南京東路五段的租屋處開毒趴；隔天下午1點多，彭男從5樓頂墜落，初男等3人收拾毒趴殘局後，分別離開現場，沒人報案，彭男因而不治。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆