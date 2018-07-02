離譜！通緝犯謊報身分 送辦、起訴、判刑都未察覺

2018-07-02 00:27

〔記者李立法／屏東報導〕鍾姓通緝犯遇警攔檢謊報胞弟身分，因驗尿呈現毒品反應，經檢方起訴到一審判決結果出爐，均未察覺鍾男身分有異，直到弟弟接到判決書驚覺成了代罪羔羊才趕緊上訴，二審改判無罪，鍾男假冒身分竟能瞞過層層關卡，令外界感到匪夷所思。

鍾姓通緝犯1年多前騎機車未戴安全帽遇警攔查謊報孿生弟弟身分，員警以M-police人臉辨識器掃描鍾男長相確認身分無誤，發現為毒品人口，因驗尿呈現毒品反應，遂依法送辦，經檢察官聲請簡易判決後，屏東地院簡易庭依施用第2級毒品罪，判刑4個月。

鍾男胞弟接到該判決通知後驚覺被張冠李戴、成了代罪羔羊，趕緊上訴，屏東地院合議庭最近重新查驗當時驗尿檢體及指紋，才發現鍾男假冒身分一路瞞過警、檢及一審法庭等關卡，實屬少見，遂改判鍾男胞弟無罪。

資深刑警表示，許多毒蟲根本不理會院檢傳喚通知，能躲則躲，因鍾氏兄弟均為毒品人口，又是雙胞胎，才能輕易通過警方的可攜式人臉辨識設備，加上鍾兄並非毒品現行犯，只要配合警方到派出所完成驗尿手續後就能抽身，接下來的院檢開庭傳喚、宣判應該不會再出現，直到發布通緝。

屏檢表示，過去也曾發生「甲冒充乙身分」導致「乙被判刑」的例子，雖已加強防範，但對有心假冒證件及身分的被告，有時仍防不勝防，檢察官會依案情需要，決定是否傳喚被告，該案為簡易處刑案件，檢察官及簡易庭可能認為卷證沒問題，便直接起訴及判刑。

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