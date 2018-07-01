孽孫打斷外婆三肢 阿姨亂入誆撤告

2018-07-01 23:59

〔記者吳政峰／台北報導〕桃園一名陳男不滿外婆中風詞不達意，竟氣到猛摑她巴掌並打斷其手腳，外婆悲傷至極，在女兒吳女（陳男阿姨）的輔佐下提告，未料吳女隔年突丟出撤回告訴狀，稱「媽媽『搖頭』不告了」，但一審認為搖頭也可能代表不願撤告，仍依傷害直系親屬罪判陳男8月；陳男不滿撤告還被判刑，上訴高院，但合議庭也認無法證明外婆有撤告意思，維持原判。

除了左腳外，年逾八旬的外婆其他三肢骨頭都被打斷，頭部及臉部也被打到撕裂傷，臥床一年半後身亡，高院也無法傳她到庭說明究竟有無撤告本意。

外婆2006年腦中風，難以言語且不良於行，起居均由吳女照顧，2015年間，陳男找外婆問事情，問半天得不到答案，竟爆氣揮拳相向，羸弱的外婆毫無逃離或反擊之力，只能躺在床上被痛打。

陳男毫不留情，不但打斷外婆骨頭，還猛甩她耳光，見她奄奄一息才離去；吳女發現後趕緊電召救護車送醫，隔天陪同到警局報案，輔佐製作筆錄。

一審2016年開庭時，吳女突呈報撤告狀，稱前問母親要不要繼續告，母親搖頭，她便幫忙代寫書狀，並簽名蓋印章；法官覺得可疑，再問一次書狀是誰寫的，吳女改口說自己是文盲，請別人代寫，自己再簽名蓋印。

法官認為吳女是陳男阿姨，有偏袒之嫌，加上外婆已無法言語，搖頭也可能表示心裡難過，不願撤回告訴之意，難以研判書狀真偽，仍依原告訴判刑；陳男則質疑外婆明明已委託阿姨撤告，為何自己還被判刑？上訴高院求改判。

合議庭傳喚吳女說明，吳女稱當時是母親拿印章給她，說要給陳男機會，決定不告了，她聽了很生氣，但還是按照她的意思處理；她不滿批評「我媽就說沒有要告了，怎麼又開庭」。

合議庭指吳女一邊說母親搖頭表示不告，一邊又說母親叫她撤告，前後不一，且被害人已中風臥榻無法言語多年，連製作筆錄都要人輔佐了，能否主動說要撤告，值得懷疑；另，陳男犯後又因毒品案羈押及入獄，幾無機會向外婆道歉，看不出外婆有何要原諒他的理由。

合議庭認為，撤告狀既非外婆親自撰寫，也沒有證據證明是她委託吳女代書，當然就沒有法律效力，原審判陳男8月徒刑有理，駁回其上訴，仍可上訴。