賤男性侵醉網友 室友窺見接棒姦

2018-07-01 23:33

〔記者吳政峰／台北報導〕簡男2015年間約泥醉網友小茹（化名）到家談心，趁她意識不清之際性侵，未料室友于男路過窺見凍未條，也加入性侵行列，小茹因被酒精麻痺而無法動彈，只能任2人予取予求，事後割腕自殘送醫，經護士勸說，才鼓起勇氣報案。一審依強制性交罪判簡男3年半、于男3年8月，簡男自認非「強制」而是「乘機」性交，不服上訴，高等法院認其主張有理，撤銷改判，但刑度仍為3年半，拒輕縱色狼。

簡男家住桃園，2015年3月17日下午2時許與小茹網聊，得知她借酒澆愁，以「擔心妳做傻事」為由，力邀她到家中作客談心，小茹以為遇到好人，醉醺醺騎車赴約，不知是惡夢開端。

「要不要喝酒？」簡男試圖再灌小茹，小茹雖拒絕，但酒精後勁開始發酵，身體逐漸麻痺，只好躺在床上休息；簡男見她無力反抗，竟脫光她的衣服無套性侵，完事後即走出房門，徒留全身赤裸的小茹躺在床上。

2分鐘後，于男下樓看到簡男房門未關，透過門縫窺見一絲不掛的小茹，一時凍未條，也對她施以魔爪；小茹迷糊間睜開雙眼，發現這匹狼的刺青、項鍊、耳環等特徵跟上匹狼不一樣，才驚覺被兩人性侵，但仍無力阻止悲劇發生，再次被無套性侵。

小茹沒想到找網友談心竟遭性侵，只好割腕自殘宣洩情緒，友人嚇壞，把她送到醫院急救，細心的護士替她包紮時察覺異狀，關心後得知性侵情事，鼓勵小茹報案求援。

簡男到案表示，親小茹時未遇反抗，以為她同意，才順藤摸瓜繼續，絕非強制性交；于男則說，瞥見小茹赤裸，忍不住就做了，但看到小茹露出驚恐的表情後，他嚇到火速逃離。兩人均承認未經小茹同意就硬上，一審依強制性交罪判刑，于男因曾犯傷害罪，屬累犯，多判2月徒刑。

簡男不服上訴，指當時小茹已喝醉，他只是趁她喝茫才舔胸脫褲性侵，並無強制性交罪定義的強暴、脅迫、恐嚇或催眠術等行為。

合議庭依照證詞，認定小茹當時已因飲酒而意識模糊，簡男趁她無力反抗性侵，確實非強制性交，日前判撤銷原判決，改依乘機性交罪論刑，不過刑度仍為3年半，一日都沒少，仍可上訴。