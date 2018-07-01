不滿騎士牽車擦撞 狂男當街揮刀追砍

戴墨鏡的賴男持刀朝騎士步步進逼。（翻攝「爆料公社」）

2018-07-01 22:42

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣頭份市56歲、有毒品前科賴姓男子，在便利超商外與牽機車的騎士不慎發生碰撞，賴男竟暴怒拔出水果刀，朝騎士猛砍兩下，騎士手背遭割出約5公分長傷口，血流如注，瘋狂行徑被PO上臉書「爆料公社」，引發大批網友撻伐，警方今晚逮捕行兇賴男，訊後依傷害、恐嚇罪嫌將賴男移送苗栗地檢署偵辦。

王姓騎士昨天早上於頭份市區便利商店外牽機車時，不慎撞到路過的賴男，賴男疑似不滿王姓騎士未立即道歉，竟拔出隨身攜帶的水果刀，朝騎士手上猛砍，騎士閃避不及手背被劃出5公分長的傷口，只能摀著傷處不斷後退，男子無視一旁熙來攘往的人車，仍不罷手步步進逼，兩人僵持不下。

警方正巧經過立即上前制止，賴男將水果刀藏於背後堅持不交出，不斷嚷嚷著要騎士道歉，王男氣憤回嗆「已經道歉了還被你砍」。由於賴男手持兇器，但警方因正執行測速勤務，未著防護背心也未攜帶槍械裝備，不敢貿然上前壓制，只能先安撫賴男情緒，並以無線電呼叫支援警力。

賴男見苗頭不對，立即躲到一旁暗巷，於支援警力到達前逃之夭夭，頭份警分局偵查隊今晚隨即於賴男三灣鄉的住處將他逮捕，賴男向警供稱，當時正要去三灣山上採竹筍，才隨身帶著刀子，因不滿被王男撞到，又嫌對方口氣太差，這才持刀揮砍，警方訊後訊後依傷害、恐嚇罪嫌將賴男移送苗栗地檢署偵辦。