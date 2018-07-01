沒設攤但在道路上「兜售」 被罰1800

2018-07-01 22:19

〔記者王定傳／新北報導〕林姓女子在去年在新北市政府舉辦的「歡樂耶誕節」期間，手上拿著LED波波球，向民眾兜售，警方發現後依違反道路交通管理處罰條例中的「利用道路作為工作場所」開罰1800元，林女不服花300元提出行政訴訟，警方認為她雖沒「設攤」但對人潮仍是妨礙，新北地院也認同判她敗訴。

據查，新北市政府於去年11月24日至今年1月1日，在市政府市民廣場舉辦「歡樂耶誕節」，期間吸引大批人潮；警方認為，許多流動攤販也到周邊人行道兜售販賣商品，明顯阻礙人潮進、離場。

去年12月9日晚間9時許，林女就拿著波波球在人行道上兜售，雖沒有設攤，但被警方發現、舉發，林女不服提出行政訴訟稱：「我只是拿2個氣球要照相，就要罰1800元，這樣公平嗎？」

但警方指出，依市府集合攤販管理辦法規定，攤販是指「以肩挑負、活動攤架、攤棚、車輛承載或其他方式，於戶外設攤營業者」，林女手持LED波波球走動、兜售，雖未設攤，但對人潮來往已造成相當程度妨礙，才會依此開罰。

警方還認為，林女外觀上與一般遊客無異，為避免執法爭議，有要求員警務必確認有向不特定人兜售行為，且此類案件通常發生於瞬間，多是依員警判斷為主，不是沒有照片或錄影就不算違規，何況警員與林女素不相識，也無捏造事證，林女氣球說法只是卸責之詞。

法官勘查錄影光碟，警員開單時有向林女說：「開單完，你去對面賣，不要在管制區裡賣」，林女回說：「好啦，謝謝啦！」判林女敗訴。