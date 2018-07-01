阿公級老毒蟲難忘喪偶之痛 吸毒30年傾家蕩產

2018-07-01 21:38

〔記者王冠仁／台北報導〕79歲「阿公級」老毒蟲柯津源有多起毒品前科，因中年喪偶失志染毒，「毒齡」約30年。他日前頻繁買毒，多次被逮，警方發現他交保後仍不知悔改又找藥頭買毒；警方趁他交易完後逮人，在他身上找到0.2公克海洛因，他被帶回幾警局時嘆說「就是戒不掉」。

警方調查，年事已高的柯津源目前住在新北市五股區，平時生活都靠孝順的兒子照料，他兒子還常拿「零用錢」給柯花用。柯前陣子在台北市與人購買兩次毒品，但都被警方發現逮到，他不知悔改，交保後數日又到前往新北市三重區重陽路附近，花1千元與藥頭購買海洛因0.2公克。

埋伏員警見柯完成交易後上前逮人，在他上衣左前方口袋內菸盒中，起獲方才購買的海洛因。

柯告訴警方，他從前最早當過水泥工，因辛勤工作存下不少積蓄，後來還因眼光獨到，在台北市中山北路沿線買了不少間房子。不過，他中年喪偶後，灰心失志一蹶不振，有朋友見他失魂落魄「推薦」他吸食海洛因。

但由於海洛因價格不菲，他吸食後又無法自拔，30年來不僅花光積蓄，為了籌措買毒費用還將中山北路精華地帶的不動產全數變賣，如今都靠孝順的兒子照顧、接濟。警方最後將他依毒品罪嫌送辦。

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