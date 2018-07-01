男酒醉闖工廠尋友遭制止 竟摑警巴掌

24歲林姓男子因擅闖工廠，遭警方帶回派出所，熟料，其不願配合員警調查，竟摑警方巴掌，當場被壓制在地。（記者萬于甄翻攝）

2018-07-01 22:33

〔記者萬于甄／台南報導〕雲林一名24歲的林姓男子今前往台南新市某工廠尋友，卻遭工廠的保全阻擋，林男疑昨晚喝酒狂歡，酒氣未退，一怒之下不僅歐打保全，被帶回善化警分局新市分駐所後，更當場打了員警一巴掌，林男隨即被警方壓制在地，依妨害公務、傷害、無故侵入住宅等移送法辦。

警方指出，家住雲林的林男今上午到新市某工廠尋友時，遭到工廠保全阻擋，林男一怒之下毆打保全，新市分駐所員警黃建隆、盧宗和到場後，將林男帶回派出所偵辦。

不過，在調查林男身分時，其疑因前晚狂歡，喝了不少酒，今早還在宿醉，不願配合警方調查，過程中趁員警未注意時，打了盧姓員警一巴掌，當場被警方壓制在地上銬，依妨害公務、傷害、無故侵入住宅等送辦。

警方後續調查，原來林男昨晚就先南下與友狂歡喝酒，今早開車北上行經國道一號新市收費站時，因未保持安全距離，撞上前方車輛，當下林男嚇得徒步從國道上棄車逃逸；國道警方也循線到新市分駐所，林男因酒測值達0.48毫克，一併依酒駕案件送辦。

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