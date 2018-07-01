超扯！墨鏡伯不滿騎士碰撞 當員警面拔水果刀砍人

2018-07-01 19:40

〔即時新聞／綜合報導〕苗栗縣頭份市驚傳街頭砍人事件，1名中年男子不滿被機車騎士碰撞，拔出隨身配備的水果刀將騎士的手砍到血流如注，警方到場後堅持不將刀交出，還當著員警面繼續追砍男子，相當囂張。

民眾將影片貼至臉書社團「爆料公社」，從中能見到在6月30日上午10點56分，頭份市水源路1家超商外，戴著墨鏡的男子不滿騎士牽車時有稍微碰撞到，竟當街拔出水果刀對騎士猛砍2下，將手部砍傷，警方開著BMW與巡邏車到場後男子就將刀藏於身後，並無視員警存在繼續與騎士理論，全程都被店外監視器拍攝下來。

到場處理此案的3名員警勸墨鏡男將刀交出，但墨鏡男只顧要騎士對於碰撞事件道歉，騎士摀住血流如注的傷口大聲痛斥墨鏡男的揮砍行為，警方此時將手握住男子刀柄，卻被推開且步步進逼，男子則稱自己不會砍其他人，接著就當員警的面繼續追砍騎士，此案有待警方深入調查釐清。

許多網友知悉此事後，都對墨鏡男的行為感到相當離譜，紛紛留言指出「我只想到法官會說。 怎不奪刀」、「無防備被砍，現在要自保」、「直接提告了」、「這樣不要怪我出門帶菲律賓魔杖出門了」、「這種的警方直接朝他腿部開槍，看他跩什麼跩」、「直接一拳打趴下去」、「我突然想帶點家私頭才敢出門了」。

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