醫師娘夢碎！醫師連劈3女 她展開復仇計畫

2018-07-02 00:12

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕準醫師娘的復仇！

許姓女子借錢給陳姓醫師男友開業籌設診所，條件是「不准花心」。哪知資金到手後，火速傳出男方左擁右抱、小三、小四緋聞，許女的醫師娘夢碎，竟開始報復，塗改陳男的抵押支票發票日期，明知他沒錢、卻拿去銀行兌現，當場讓花心醫師跳票，又在診所臉書上猛轟「這是一間充滿謊言的診所！」新竹地檢署上週依變造有價證券罪嫌起訴許女。

檢方調查，陳姓醫師因自行開立診所，乃向許姓女友借款170萬元，且約明將於去年9月清償借款，許女拿出170萬元後，陳男在2016年7月間，簽發支票給許女收執，供以擔保。

結果許女很快就發現陳男背著她連續劈腿另兩名女子，其中一女還修理過她，許女一時妒火中燒，竟將發票日期塗改變更為2016年9月，且以不詳方式取得陳男印章後，盜蓋在支票上，然後向銀行兌現，結果因陳男存款不足，導致支票遭退票，陳男才知被許女擺了一道，這部分檢方依變造有價證券罪嫌起訴許女。

2016年12月許女的怒氣未消，又在陳男診所臉書帳號動態頁面，發表「這是一間充滿謊言的診所」評論，供不特定人上網點閱瀏覽，再被陳男控告公然侮辱、加重誹謗等罪。

許女辯稱與陳男交往期間，陳男保證不會有第三者出現， 哪知後來竟接連出現「小三」、「小四」，小三甚至辱罵毆打她， 她因此認遭陳男詐騙，她於案發期間得知診所管制藥品遭竊，陳男一下說是診所藥師偷的，一下說是助理「小四」偷的，之後又說是自己吃掉的，說詞反覆，她因此覺得診所內充滿謊言，乃在臉書上發表這些留言，她說的事情都有憑據。

檢方調查，許女與陳男確有情感、金錢糾紛，且陳男確曾傳送LINE 訊息給許女，告知診所管制藥品疑似遭竊、簿冊疑似遭竄改、員工疑似內鬼等情事，並曾提及其自己亦有擅自服用該管制藥品等，加上診所管制藥品失竊與否、有無遭濫用，本屬與公益有關之事務，許女留言並非全然無據，且係針對可受公評之事發表評論，並未違反「實質惡意原則」與「合理評論原則」，因此這部分不起訴。