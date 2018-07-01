長照悲歌！哥哥悶死腦麻妹後自殺

2018-07-01 19:34

首次上稿 18:10

更新時間 19:34

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕又一件長照悲劇！新竹縣竹東鎮傳出哥哥不堪家庭長期照顧腦麻妹妹的負擔，將妹妹悶死後、再頭套塑膠袋自殺，哥哥死前還發LINE訊息給外地親人說：「我可能已經不在人世了！」親人緊急報警破門而入後發現遺體，悲痛難抑。

警方表示，39歲姜姓男子的38歲妹妹因腦性麻痺、軟骨症長年臥床，他覺得全家人照顧她太累了，而且他2個多月前失業也心情不佳，今天趁父母出遊時將她用濕毛巾悶死，然後再用塑膠袋套頭悶死自己。

警方表示，姜男姐姐下午1點多接獲接獲弟弟發送的LINE訊息，內容提到：「你收到這則訊息時，我可能已經不在人世了！」驚覺可能出事，聯繫住在老家附近的嬸嬸趕快過去看，嬸嬸報警一同破門而入，發現2人都躺在3樓地板上，已無生命跡象。

姜男所留遺書概略提到：「對不起爸爸媽媽，讓你們心痛、辛苦了，也請你們以後幫忙照顧我的貓。」相關內容也多少說到他因為失業導致經濟狀況不理想，也是煩惱來源。

詳情請見：

殺腦麻妹再自殺 失業姜男平時寡言令鄰居驚訝

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980