長照悲歌！哥哥悶死腦麻妹後自殺

2018-07-01 19:34

首次上稿 18:10
更新時間 19:34

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕又一件長照悲劇！新竹縣竹東鎮傳出哥哥不堪家庭長期照顧腦麻妹妹的負擔，將妹妹悶死後、再頭套塑膠袋自殺，哥哥死前還發LINE訊息給外地親人說：「我可能已經不在人世了！」親人緊急報警破門而入後發現遺體，悲痛難抑。

警方表示，39歲姜姓男子的38歲妹妹因腦性麻痺、軟骨症長年臥床，他覺得全家人照顧她太累了，而且他2個多月前失業也心情不佳，今天趁父母出遊時將她用濕毛巾悶死，然後再用塑膠袋套頭悶死自己。

警方表示，姜男姐姐下午1點多接獲接獲弟弟發送的LINE訊息，內容提到：「你收到這則訊息時，我可能已經不在人世了！」驚覺可能出事，聯繫住在老家附近的嬸嬸趕快過去看，嬸嬸報警一同破門而入，發現2人都躺在3樓地板上，已無生命跡象。

姜男所留遺書概略提到：「對不起爸爸媽媽，讓你們心痛、辛苦了，也請你們以後幫忙照顧我的貓。」相關內容也多少說到他因為失業導致經濟狀況不理想，也是煩惱來源。

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殺腦麻妹再自殺 失業姜男平時寡言令鄰居驚訝

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  • 新竹縣竹東鎮今天下午傳出哥哥不堪壓力悶死腦麻妹妹後自殺的悲劇。（圖由警方提供）

    新竹縣竹東鎮今天下午傳出哥哥不堪壓力悶死腦麻妹妹後自殺的悲劇。（圖由警方提供）

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