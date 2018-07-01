恨情郎奪初夜後已讀不回 知他已婚崩潰告性侵

2018-07-01 19:41

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕髮型設計師小美（化名）透過網路交友軟體認識外型高帥的許男，一見傾心，初次見面就被帶到摩鐵奪走初夜，事後許男又到美髮店內嘿咻，幾天後小美發現許男射後不理，簡訊已讀不回，赫然發現他已婚，憤而控告性侵，檢方發現過程中疑點重重，小美還傳訊「既然想要在一起，我希望是認真的，如果真的不喜歡我，我不怪你，就當我眼拙，你真的要這樣無視我嗎？」確認小美是因對方隱瞞已婚身分而翻臉，全案不起訴。

29歲的美髮師小美指控，透過網路交友軟體「Beetalk」認識許男，相約3月初首次見面，然後一同吃宵夜，並於用餐後到摩鐵唱歌，進房不久許男親吻、擁抱她並將她壓制在床上後性侵得逞，奪走其初夜。1週後許男又到小美經營的美髮店，在店內強行擁抱撫摸，褪去衣褲後性侵得逞。

許男堅決否認犯行，辯稱第一次在摩鐵時，先擁抱小美時遭她以「太快了」等語推拒後，繼續聊天、唱歌，並很自然移到床上去，他開始脫小美外衣，小美自己脫內衣褲，嘿咻過程中沒有推拒，雲雨之後他走進浴室洗澡，小美也赤裸的跟著進去，還幫他洗頭。

第二次是白天他先去給小美剪頭髮後去上班，問她下班後能不能去找她，她說好，二人坐在一樓店面的沙發上擁抱，內衣是小美自己脫的，嘿咻完聊天氣氛也很好，不知為何被控性侵。

檢方發現小美有很多呼救機會，卻都沒有喊叫，不合常理，深入偵訊時小美推說怕許男有暴力傾向，所以不敢反抗，第二次在美髮店是因為工作場所有剪刀，怕許男拿刀對她不利，才會就範，因為她不懂得拒絕別人。

檢方發現，小美奉獻初夜後LINE許男「既然想要在一起，我希望是認真的，因為我玩不起，也不想玩」、「你真的不懂女人心」、「如果真的不喜歡我，我不怪你」等語；第二次床戰店面沙發後又傳「哪天結束就消失我也認了，就當我眼拙、自己笨，我也不會怪你」、「既然想要在一起...」、「你真的要這樣無視我嗎？」等語，顯然是願意考慮與許男交往，事後小美坦承，直到發現許男是已婚人士，且對其所留訊息均已讀不回，才決定報案控告性侵，最後檢方將全案不起訴。