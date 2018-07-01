女外勞遭劫財 主嫌自殺亡 把風者判7年2月刑、賠26萬元

2018-07-01 20:57

〔記者王俊忠／台南報導〕歹路嘸通行！

2017年5月12日凌晨，男子葉仲豪把風與共犯主嫌陳界清侵入民宅、強盜女外勞兩支iphone系列手機，事後無保獲飭回的陳姓主嫌自殺身亡。涉把風的葉男則被台南地院依強盜罪判刑7年2個月；受害女外勞對葉男提民事求償，一審法官也判葉男要賠手機損失與精神慰撫金共26萬多元。

判決指出，男子陳界清（2017年6月16日自殺身亡）於2017年5月12日凌晨1點多，開車載男子葉仲豪到南市仁德區1處女外勞宿舍。

當天凌晨2點半許，陳界清與葉仲豪兩人走到女外勞宿舍，分工由葉男在戶外把風；陳界清拿黑色束帶侵入宿舍，當時只有1名女外勞待在房間內，陳男即隨手拿屋內廚房1把刀子抵住女外勞頸部並暴力相向，再拿預藏的黑色束帶綑綁女外勞雙手，接著搶走女方所有的兩支iphone手機，再逃離現場與把風的葉男一起開車離去。

受害的女外勞控訴被搶走的兩支手機殘值共為1萬5500元，自己遭歹徒強盜財物犯行，要向把風的葉仲豪求償50萬元精神慰撫金。

法官審酌女外勞受害損失情形與雙方社經地位等條件，判葉男應賠25萬元慰撫金及1萬5500元的手機款項給女外勞，此案可上訴二審。

至於原本傳出涉對女外勞指侵下體的強盜案主嫌陳界清，在被警方查獲後，反被一審法官無保飭回，引起檢警譁然議論。但隨著陳界清自殺身亡後，檢警與法官只能追究到把風犯葉嫌的刑、民事責任。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980