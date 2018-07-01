點蚊香驅蚊影響住戶 男不聽勸遭保全3人圍毆

保全公司林姓副總（白）出手推擠陳姓住戶。（記者曾健銘翻攝自網路）

2018-07-01 16:17

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市林口區36歲陳姓男子，因在家有點燃蚊香的習慣，但疑似蚊香味道經管線飄散而出，引發其他住戶反彈，氣得向管委會投訴，但陳男仍未理會，日前社區保全與陳男在地下停車場相遇，雙方爆發口角後，保全公司林姓副總與保全等3人竟聯手圍毆陳男，還怒嗆陳男：「是不是在家吸毒才要點蚊香掩飾？」讓陳男氣得將打人影片PO網，並到派出所提出傷害告訴。

陳男今日凌晨在臉書PO文，表示今年三月入住該社區，就因停車位擺放獨木舟的問題被投訴；不僅如此，平時在家有點蚊香驅趕蚊蟲的習慣，未料也被住戶投訴，住戶甚至要求社區保全積極介入制止並嚴重告誡。

前晚10時許，陳男與社區保全林姓副總、課長、主任三人在停車場碰面，雙方因此問題爆發口角，林姓副總竟與林姓課長不僅挑釁嗆聲：「你為什麼還要燻？」甚至出手掐脖、揮拳將陳男打倒在地，讓陳男氣得當場報警並提告傷害罪。

原以為糾紛就此結束，昨日下午，陳男到地下室倒垃圾時又遇到3人，雙方爆發第二次衝突，3人再度揮拳毆打陳男並將他推倒在地，期間還不斷地出言辱罵，陳男事後也再度到派出所提告。

林口警分局表示，昨日獲報後陸續約談涉案3人到案說明，詳細案情仍在調查中，全案將依傷害、恐嚇、毀謗、妨害自由等罪嫌偵辦。

陳男遭保全公司林姓副總推倒在地。（記者曾健銘翻攝自網路）