遺憾！警車鳴笛出勤路口釀車禍 一駕駛傷重不治

與警車對撞的自小客車左側前半段嚴重受損，陳姓駕駛傷重不治。（記者李容萍翻攝）

2018-07-01 16:15

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市楊梅警分局草湳派出所鄭姓警員今天凌晨獲報駕警車處理車禍，趕抵現場時當事人已和解先離去，正欲返派出所時又接獲通知家暴案件，趕往現場處理途中，開啓警示燈和鳴笛在路口闖紅燈時，與陳姓男子駕駛的自小客車發生碰撞；陳男送往楊梅天成醫院、轉林口長庚醫院仍傷重不治。全案由楊梅交通分隊處理，事故現場由楊梅分局鑑識組採證，雙方駕駛酒測值均為零，車禍發生原因仍待釐清。

今天凌晨1時40分鄭姓警員（23歲）接獲110勤務指揮中心派案，前往新農街的交通事故案，因雙方當事人都已駕車離開，現場獲報再趕往中興路處理家暴案件現場。鄭員駕駛巡邏車沿路開啟警示燈及鳴放警笛，行經楊梅區永美路與四維二路口，當時永美路上號誌為紅燈，陳姓男子（48歲）所駕駛的自小客車由四維二路欲左轉，雙方相撞。

陳男右小腿骨折、肺部積水及內出血，送往楊梅天成醫院救治，由於傷勢嚴重，凌晨4時許轉送林口長庚醫院救治，清晨5時25分因傷重不治；副駕駛座的乘客鄧姓女子腳部挫傷，鄭姓警員也有手部擦傷。

楊梅警分局長劉印宮表示，警方對陳男死亡深感遺憾，已指派副分局長、派出所所長向家屬致意與說明相關疑義，陪同傷者就醫及安撫家屬，將全力協助家屬處理後續喪葬、慰問補助事宜。也已依規定製作相關圖表、筆錄及採證，擷取影像檔案及相關事證，報請桃園地檢署偵辦。

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