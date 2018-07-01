8人登富士坪古道遇蜂襲 3人手腳被蜂螫

2018-07-01 15:18

〔記者吳昇儒／新北報導〕新北市消防局今日中午時分接獲民眾報案，指一行8人在萬里區富士坪古道遇到蜂襲，有3名大人遭到攻擊，但並無大礙，擔心蜂群再次來襲，不敢回登山口，希望消防隊員幫忙協助帶小朋友下山。消防局立刻派遣萬里分隊前往救援，約3小時後，成功將人救下山，初步檢視傷者遭蜂螫的傷勢並無大礙，給予包紮消毒後，患者自行返家。

消防局接獲通報後，第一時間先教導登山客穿著長袖衣物避免蜂群襲擊，救災人員趕抵現場時，發現攻擊登山客的蜂群是胡蜂，毒性較虎頭蜂強，傷者手、腳、背部及嘴角遭到襲擊，幸無大礙。

新北市消防局第六大隊長鄭向晃指出，在野外郊遊應避免穿著鮮豔衣服及噴灑香水、化妝品以免招蜂引蝶吸引蜂類攻擊，吃剩的果皮、飲料、食物應用袋子包好放入垃圾袋密封，以免招來蜂群。如遇到蜂群應保持冷靜遠離，不要主動攻擊，蜂群本身不會主動攻擊人，發現有蜂群圍繞飛翔，前方可能有蜂巢，不可繼續前進，應繞道或退後。退後時要安靜及不能有太大動作，千萬不可攻擊來蜂，不然會引起蜂群大規模的攻擊。

鄭向晃說，若發現多隻蜂向人正面撲飛過來攻擊，應該轉身逃跑並用淺色外套蓋住頭部，千萬不要慌張拍打，以免招來更多蜂群攻擊（保持冷靜，注意安全）；曾因蜂螫產生過敏反應者，須避免再度蜂螫，以免誘發嚴重過敏，若有過敏反應，儘速就醫。