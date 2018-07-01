賓士男獨鍾女內褲 連偷2次栽了

2018-07-01 14:48

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名家境不錯的郭姓男子，平時出入都開賓士車代步，今年3月下旬酒後一時性起，開車行經龍井一處民宅，發現屋前晾了女主人的內褲，竟下車偷內褲，沒想到郭男食髓知味，4月上旬再度登門行竊，這次將女內褲連同衣架偷走，女主人發現氣得報警，警方獲報依車牌找上郭男，已有家室的郭男坦承一時好奇才行竊，內褲已經丟掉了，訊後依竊盜罪嫌函送法辦。

這名郭姓男子（52歲）家中開工廠家境不錯，平時都開賓士車代步，今年3月下旬，郭男開車行經龍井區臨港東路某巷子時，發現一戶民宅前晾了女主人的內褲，竟色欲薰心停車下車行竊，卻因聲響驚動女屋主，女屋主追出時郭男已開車逃逸無蹤。

沒想到郭男食髓知味，隔沒幾天4月3日下午1點多，再度開著賓士車到這戶民宅行竊女內褲，郭男可能擔心行竊時間太長又被發現，這次將衣架連內褲一起偷走，女主人要收衣服時發現貼身內褲不見，懷疑又是同一個竊嫌所為，氣得向警方報案。

烏日分局麗水派出所員警獲報，立刻調閱監視器，發現竊嫌開著賓士車行竊，經調閱車籍資料，聯絡郭男到警局說明，郭男坦承犯案，表示因酒後經過，一時好奇臨時起意偷走女內褲，得手的女內褲則已經丟掉，訊後近日依竊盜罪嫌函送法辦。

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