捕魚失蹤 空拍好手協尋尋獲遺體

空拍好手立功，出動空拍機協尋，順利找到失聯者大體。（圖由屏東縣消防局提供）

2018-07-01 13:27

〔記者邱芷柔／屏東報導〕高雄市林園區年約58歲的曾姓男子，6月27日開車前往竹田鄉大同農場附近大圳捕魚後失聯，家屬向員警報案後遲遲未尋獲，熱心民眾得知消息後，在網路上號召空拍機同好加入協尋行列，今天上午空拍機順利尋獲失蹤男子遺體，現場由竹田消防分隊協助，並於9點45分將失聯的曾男遺體，從港東二號橋打撈上岸。

熱心的協尋空拍機團隊透過網路聯繫，今天上午兵分兩路，一組從竹田搜尋、一組從崁頂搜尋，上午約9點多在崁頂鄉與新園鄉交界處的港東2號橋，空拍機發現疑似失蹤曾姓男子的身影，立即將影像傳回消防隊，竹田消防隊獲報後整隊前往。

竹田消防分隊小隊長郭正義說，熱心民眾與消防隊同步進行搜尋工作，民眾拍到疑似失蹤者大體後立即與分隊聯繫，消防局出動10車8艇23人次前往搜索救援，現場發現已無生命跡象的曾男，以面朝下的方式浮在水面，遭布袋蓮等水生植物卡在港東2號橋，消防人員於9點45分將曾男遺體打撈上岸。

協助出動空拍機的沈姓民眾說，他們透過朋友知道需要尋人的消息，於是在網路上聯繫集合地點，今天上午兵分兩路共出動4、5台空拍機，很順利出動不久就找到人，他們是一群空拍機同好，平常有各自的職業，每台空拍機價值約20萬元，但他們希望除了擁有空拍機，也希望讓它發揮更大的價值，平常除了在高屏地區試飛，看到有相關協尋需求，他們也會透過網路社群號召、聯繫，加入協助行列。