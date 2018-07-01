機車雙載酒駕對撞釀1死1傷 廂型車駕駛肇逃被捕

警方今早查獲逃逸的廂型車，由鑑識人員進一步鑑識採證。（記者佟振國攝）

2018-07-01 13:21

〔記者佟振國／南投報導〕法網恢恢！南投縣埔里鎮柯姓男子昨晚酒後騎機車載黃姓友人，跨越道路雙黃線與廂型車發生碰撞，2人噴飛倒地，柯男送醫不治，黃男重傷未脫險，但開廂型車的林姓男子卻逃離現場，當時監視器及民眾行車記錄器未明確拍下車號，員警僅能依車型及車損部位徹夜沿街尋車，沒想到今早林男開車外出工作，正巧於中正路停紅燈時被員警發現攔下，俯首認罪。

警方調查，昨晚9時30分許，67歲柯男酒後騎機車載78歲黃姓男子行經同聲路，當時埔里下起滂沱大雨，視線不良，機車跨越道路雙黃線，與對向迎面而來的廂型車對撞，人車彈飛倒地，消防隊獲報將2人送醫急救，柯男傷重不治，經抽血換算呼氣酒測值達1.1，黃男全身多處骨折，仍未脫險，廂型車則是逃離現場。

警方調閱道路監視器及路過車輛行車記錄器，可惜未能拍到車號，員警僅能根據廂型車型及左側車頭撞擊等特徵，如大海撈針般徹夜追車，今晨7時許於中正路上發現1部同款及左側車頭撞擊受損的藍色廂型車正停等紅燈，車燈破裂處以膠帶黏貼，左側破損保險桿也加裝鐵片保護。

員警趕緊上前盤查，開車的50歲林姓鐵工見到員警神情緊張，起初對員警詢問昨晚是否發生車禍一概否認，當聽到員警講出「法網恢恢」時，林男才歎口了氣，坦承肇逃。

林男供稱，當時直行同聲路準備左轉南安路準備返回水頭里住處，因天雨視線不良，車速不快，突然前方出現1部機車，來不及煞車發生擦撞，見有人倒地，但想可能無大礙，因自己是無照駕駛，可能受罰，才趕緊逃離現場，返家後將車損部分先以膠帶、鐵片固定，再找時間修理，沒想到今早開車出門工作，就在路上被警察查獲，肇事責任由警方進一步釐清。

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廂型車左側車燈及保桿受損，林男還以膠帶及鐵片固定。（記者佟振國攝）

發生死亡車禍地點在埔里鎮同聲路的旅館看板前。（記者佟振國攝）

民眾行車記錄器拍到機車跨越道路雙黃線，與對向廂型車對撞。（記者佟振國翻攝）