公親變事主！警察受理狗咬人案 洩個資賠3萬元獲緩刑

2018-07-01 12:22

〔記者張瑞楨／台中報導〕真衰？台中市警局第一分局公益派出所的黃姓員警，去年2月承辦林姓女子飼養的柴犬，咬傷戴姓女子的過失傷害案，戴女向黃員索取林女年籍資料，便於向當地區公所申請調解，黃員遂將林女戶籍資料全部交給戴女，不料，兩人事後和解，黃員卻吃上洩密罪官司，只好賠償林女3萬元和解，台中地院認為黃員只是一時失慮，依公務員洩漏國防以外的秘密消息罪，判處徒刑3月，可易科罰金9萬元，宣告緩刑2年。

判決書指出，林女去年2月18日下午帶柴犬到動物醫院看診，狗兒卻在醫院內咬傷戴女的左大腿，戴女控告林女過失傷害罪，由公益所黃姓員警承辦，同年8月6日傍晚，戴女到公益所找黃員，希望能先跟林女到區公所調解委員會洽商和解，但她不知道該如何聯繫林女，黃員遂透過警方的戶役政連線系統，將林女的個人資料列印交給戴女。

上述資料包括林女的姓名、生日、身分證號碼、戶籍地址、教育程度、婚姻狀況、父母親姓名、有無養父母、戶號、戶長身分證號碼，以及是否為原住民等，屬於個人資料保護法第2條第1款所稱的「個人資料」，也是國防以外應秘密的文書，已經超過戴女申請調解所需的範圍（姓名與地址）。

林女與戴女和解後，戴女撤銷告訴，黃員卻因洩漏個人資料，被第一分局報請台中地檢署偵查起訴，台中地院認為，黃員知法犯法，觸犯公務員洩漏國防以外的秘密消息罪，不過，考量他已經賠償林女3萬元，林女也在法庭中替黃員求情，希望能輕判，據此判決徒刑3月，可易科罰金9萬元，宣告緩刑2年，可以上訴。