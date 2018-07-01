均已婚的學長妹十指緊扣逛夜市 侵害妻子權均判賠

2018-07-01 11:58

〔記者楊國文／台北報導〕已婚陳姓男子前年與大學時期的學妹小玲（化名）頻頻出遊，陳妻找徵信社拍到兩人牽手在海邊散步、十指緊扣親密逛北市知名的饒河夜市，怒告兩人親密交往須連帶賠償100萬元。一審認為兩人在公開場所牽手並非逾越男女正常交往的行為，判免賠，不過高等法院認為陳男與小玲都已婚、且中年，該親暱行為並不尋常，已侵害陳妻配偶權，逆轉改判兩人連帶賠陳妻20萬元確定。

判決指出，45歲的陳男和妻子育有兩名子女，但陳男與學妹小玲，前年5月28日、6月25日分別被陳妻委託的徵信社拍到親密牽手至海邊散步、十指緊扣相互依偎逛臺北市饒河夜市和過馬路等畫面。陳妻指控，丈夫和小玲親密交往行為，已嚴重侵害她的配偶權及家庭婚姻美滿，向兩人連帶求償100萬元。

陳男辯稱，當時他與妻子感情不睦，正協商離婚，而學妹小玲的婚姻也有問題，因此兩人相約去海邊、逛夜市，各自抒發情緒，只是學長和學妹間正常互動，而當時因海邊溼滑，才會牽手同行，此外，逛夜市過馬路時，因人車壅擠才會牽手互相扶持；小玲也否認有不當交往情事。

新北地院認為，兩人牽手出遊在道德上說不過去，但海邊、夜市都是公開場所，人來人往，依一般社會觀念，僅憑牽手難以認定兩人感情親暱到嚴重侵害配偶權，判免賠。

但高等法院審理卻認定，陳男與小玲各有配偶，陳男不該像未婚的大專生，約學妹去海邊聯誼，且兩人逛饒河夜市時，當天天候良好，也無交通混亂情況，沒必要互相扶持以防跌倒。

高院合議庭特別指出，夫或妻的一方，若與第三人發生「愛」或「性」關係，勢必侵害配偶權益，至於何謂與第三人發生「愛」的關係，合議庭稱例如出軌的一方與外遇對象感情真摯，因而不能與配偶談到外遇對象，而陳男正是這種情況，陳妻也指稱丈夫曾向她表示對不起，但陳男卻隱瞞與小玲牽手出遊等事，不論隱瞞或牽手，都動搖婚姻互信、互諒、互愛的基礎，故改判陳男與小玲須連賠陳妻20萬元確定。