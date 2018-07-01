北屯出現「摸鳥偷窺狂」？警：沒「露械」已加強巡邏

2018-07-01 10:59

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市北屯區程姓網友住處前的監視器，拍攝到6月27日深夜10時許，一名外表猥瑣的男子，一邊用左手深入褲檔「摸鳥」，一邊從大門探望偷窺，時間約3分鐘之久，該影片提供給台中市警局五分局松安派出所，不過，管區員警說，沒有此人「露械」畫面，尚不構成妨害風化罪名，警方只能加強巡邏。

上述畫面被貼在臉書「爆料公社」內，程姓網友說，2年前住處附近就有偷窺者出沒，因此，在住處前安置監視器，上月27日夜間拍照這段影片，內容是一名身穿短褲的猥瑣男子，左手深入褲檔內，先是於民宅的大門與窗戶，賊頭賊腦往內偷窺，之後，又從民宅窗戶處折返大門，繼續從大門往內偷窺，左手仍持續深入褲檔內，右手則拿著手電筒。

這名猥瑣男曾一度想開門，發現大門鎖住，又觀望一小段時間，隨後暫時離開，去找尋其他偷窺目標，離開約1分鐘，他折返住宅大門，又偷窺一小段時間，可能看不到住宅內部而失望離去，左手始終放在褲檔內「摸鳥」、「尻槍」。

中市警局五分局松安派出所所長賈昌驊回應說，關於「疑似有窺探隱私情形」，警方已加強附近巡邏守望勤務，另亦查訪周遭以釐清該名對象，維護鄰里社會大眾安全環境，謝謝各位社友關心，若有任何問題請不吝賜教。

網友對此事議論紛紛，有人建議，此猥瑣男人手摸到的地方，可採集指紋釐清身分，有人建議加裝發生聲音或光線的感應器來嚇阻，有人認為他是想偷東西，有人建議打斷此人手腳，就不會再來，有更多網友質疑，此人為何一直把手放在褲檔內？