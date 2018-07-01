穿著制服的三寶？ 女警騎警車違規左轉險釀車禍

1名女警騎警車行經彰化市區時，突然左偏騎往中央分隔島，男警則往前直行。（翻攝自臉書爆怨公社）

2018-07-01 11:04

〔記者湯世名／彰化報導〕穿著制服的三寶？1名女警昨天騎警車行經彰化市區時，突然從道路中央的消防局專用道左轉，後方車輛險些撞上，女駕駛氣得將影片PO上網，掀起網友激辯，有人質疑女警未打方向燈與鳴笛，應「重考駕照」，但有網友認為應體諒警方執勤的辛勞。警方則稱女警當時為執行緊急勤務，已檢討改進。

有網友在臉書「爆怨公社」PO文與影片，影片過程為兩名警員騎警車行經彰化市消防局前的中山路時，該名男警直行，但女警突然左偏駛入中央分隔島，從消防局專用的缺口左轉，不料後方1名開車的女駕駛險些撞上，按鳴喇叭示警，女駕駛PO文指稱「彰化這位女警麻煩騎車遵守交通規則，不要沒鳴笛沒閃警示燈橫衝直撞，我會被妳嚇死，且妳違規行駛快車道與違規左轉，那位男警還不敢這樣轉，還到下個路口去轉」。

影片PO出掀起網友論戰，正反兩派都有，有人認為應體諒警方執勤的辛勞，但也有人諷刺稱女警是「穿著制服的三寶」，還要女警去重考駕照。

警方則表示，昨天上午8時許，兩名員警接獲通報稱附近的速食店內，有1名老者從前晚睡到昨天，恐有生命危險，因此為迅速抵達現場，而在該處直接左轉進入該店救援，造成自身與後車安全顧慮，已要求同仁在救援勤務必注意在安全無虞下迅速抵達現場，並已檢討改進。

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1名女警騎警車行經彰化市區時，突然左偏騎往中央分隔島，男警則往前直行。（翻攝自臉書爆怨公社）

1名女警騎警車突然左偏從彰化消防局專用道左轉，後方車輛險些撞上，右側的男警則直行。（翻攝自臉書爆怨公社）