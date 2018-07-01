青春專案開始 竹市警立逮通緝犯

2018-07-01 08:40

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹市政府為確保暑期青少年活動場所和環境安全，今天凌晨起擴大聯合稽查暨保護查察工作，由警察局等10局處組成之聯合稽查小組，至轄內網咖等青少年常聚集場所突擊稽查，關懷勸導深夜未歸的青少年，也告誡場所經營業者不得在深夜時段容留青少年在場所內逗留。

第一分局樹林頭派出所在警勤區內一處場所臨檢時，發現一名男子形跡可疑，盤查其身分發現他竟是竊盜通緝犯，當場逮捕並移送檢方歸案。

副市長沈慧虹表示，青春專案執行目的就是希望在學生放暑假時，提早展開學生法治教育及活動安全宣導，強化青少年自我保護意識，告知學子如何遠離危害，預防偏差行為與被害。新竹市政府為鼓勵青少年從事健康休閒活動，各局處在青春專案期間舉辦各式青少年優質休閒育樂活動高達417場次，也提供了豐富的暑期休閒活動選擇。

警方同時呼籲，暑假及返校日期間，針對容易發生溺水事件水域鄰近學校加強宣導，強化學生防溺與救溺觀念，並落實水域安全管理；此外，為預防青少年打工被騙，也辦理求職防騙宣導及講座，提供就業資訊、職業訓練、法令諮詢等服務。

沈慧虹呼籲家長們，鼓勵青少年踴躍報名參加市府辦理的暑期活動，增加正面的社會生活體驗及正向思考，避免涉足不當場所，共同營造一個「孩子開心，家長放心」的暑假假期。