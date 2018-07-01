獨家》調查局線民涉跨國運毒 被FBI誘捕在美蹲3年苦牢

調查單位破獲安毒走私或製造，屢建奇功，幕後佈建大多有「線民」暗助。但南機站的線民卻涉嫌走私運毒到美國被捕，南機站幹員私下表示「始料未及。」（資料照）

2018-07-01 06:00

〔記者黃建華／高雄報導〕我國調查局緝毒運用的線民阿生（化名），竟反被美國聯邦調查局的臥底探員佯裝毒品買家「誘捕」，美方匯款7萬美金後，阿生將安毒藏在電腦以貨櫃從中國走私到美國，偕女友到美國準備談更大「買賣」時被逮，阿生和女友在美國蹲了3年多苦牢才被驅逐回台灣。高雄地院最近將阿生的張姓女友被控幫助運毒案，判處無罪。但這起判決意外揭露台灣調查單位運用的線民，其實本身也涉入跨國運毒，並栽在美國聯邦調查局臥底幹員的秘辛。

檢方起訴指出，被告張姓女子和男友阿生（化名，調查局線民）2011年2月間，在菲律賓馬尼拉市經由孫姓男子介紹而認識美國警方臥底幹員「UCs」（化名），2人不久後與UCs相約在美國佛羅里達州見面。

阿生涉嫌向UCs表示其為毒品運送專家，曾協助孫男及同夥銷售和運送毒品至全世界，UCs遂與阿生就進口安毒至美國之數量、價格及運送方式進一步商討，雙方達成交易毒品。

UCs先於同年5月24日匯款美金7萬元至被告張女與阿生所提供之台灣金融機構帳戶內，作為購買安毒的價金、運費及給付孫男的仲介費。張女涉嫌與阿生則於同年7月間，將重達994公克、純度93.7%之安毒放在3包密封的茶葉內，藏在1台電腦主機殼內，放在運往美國的貨櫃內。再將貨櫃之提單寄送予UCs，另打電話告知UCs安毒藏放在貨櫃內的特定位置。同年8月9日，貨櫃運抵美國之Newark-Elizabeth Marine Terminal港口時，美國警方在UCs所告知的貨櫃位置中起獲藏放在3包茶葉中的安毒。

隔年2月18日，張女及阿生前往美國紐約，再度與UCs見面，雙方進一步商討日後運送50公斤安毒至美國及運送數百公斤安毒至日本與其他國家之交易，並提供專供毒品交易匯款所用之銀行帳戶予UCs，但張女及阿生旋於同年2月25日，在美國紐約遭警方逮捕，並遭紐澤西區地方法院判決有罪後，入監執行至2015年5月29日始獲釋，並遭美國驅逐出境遣返台灣。檢方因此將張女與阿生依共同運毒罪嫌起訴。

不過，高雄地院審理時，張女堅決否認參與策畫運毒，強調她是被男友阿生找去美國當翻譯後，才知與毒品有關，她並說，認識男友時就知他在幫調查局作事，並曾陪男友到南機組（現改名南機站），還以為這次陪阿生到美國也是幫調查局作事。

南機站一名資深幹員也出庭作證，阿生確實是他們「個案諮詢」的對象（線民）。阿生也證稱，張女只是被他找來幫忙翻譯，合議庭採信張女對運毒到美國不知情，判她無罪。至於阿生被控運毒到美國部分，高雄地院另案審理中。

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