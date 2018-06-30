自稱「市長乾爹」替業者行賄高官 前桃園市政顧問判刑6月

桃園市政府前市政顧問鄭義雄。（資料照）

2018-06-30 22:57

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕75歲桃園市政府前市政顧問鄭義雄、58歲前經發局副局長王允宸，收賄包庇高亨公司違章工廠問題，全案經桃園地院審理終結，鄭義雄在偵查階段就坦承犯行、繳回犯罪所得5萬元，被依貪污治罪條例之交付賄賂罪判處6月徒刑、褫奪公權1年；王允宸則被依貪污治罪條例之不違背職務收受賄絡罪，判處4年2月徒刑、褫奪公權4年；而行賄的47歲周姓業者則被判6月徒刑、褫奪公權1年。

判決指出，高亨公司為建築鋼筋加工製造廠商，2013年9月間在桃園市平鎮區農地闢建違章工廠，2年後被桃園市政府聯合查報小組查獲未有工廠登記，依法要求停工並開罰，之後高亨公司委託代辦業者處理卻遲未獲准，擔心工廠被拆除才找上鄭義雄，請他幫忙牽線、引薦時任經發局副局長的王允宸，而當時鄭也稱「王是會收取賄賂之人」。

判決指出，周姓業者先給了鄭義雄5萬元作為酬謝，兩人於2015年7月23日中午，邀請王允宸到市府附近某熱炒店餐敘，席間直接告知「目的」，結束後周姓業者將裝有10萬元現金的茶葉，交給鄭代為轉交給王，事後鄭還打電話提醒王「茶葉要放好，這樣聽懂喔」；後因工廠又被開罰，周、鄭多次找王抱怨、質問，高亨公司申請案最後還是被駁回。

王允宸開庭時曾說，下班後發現茶葉裡有現金，一開始想要退還，但因鄭義雄是「市長乾爹」，怕被誤會不給面子、不幫忙處理，後來就是「一念之貪，拖了幾天就麻痺了」，後來有拿這筆錢去繳帳單費用，堅稱沒有收受賄賂及對價關係。

法官傳喚相關證人及證物，認為王允宸確實曾對鄭義雄說「如果沒處理好怎麼敢拿」等語，痛斥他身為公務員卻貪圖利益，且犯後狡辯，審結判處他4年2月徒刑；而鄭義雄對外自稱鄭文燦乾爹、玷汙公務員節操，雖坦承犯行但拒絕給予他緩刑，與周男都判處6月徒刑。

案發後，鄭義雄被拔除市政顧問一職，王允宸則被免職。