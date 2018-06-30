為挽回公司顏面 吸毒保全檢舉社區毒販

2018-06-30 22:28

〔記者王定傳／新北報導〕某社區江姓保全有吸毒惡習，他日前發現社區古姓住戶滿身「K」味，向他搭訕買K他命，後因管委會發現江與有問題住戶稱兄道弟，認為他不適任撤換，江男擔心連累保全公司無法取得隔年合約，為挽回公司顏面與信譽向檢方檢舉，新北地院依販賣三級毒品罪，判古男7年4月徒刑。

江男指證，他有吸食海洛因及安非他命習慣，在擔任保全時，發現古男會在中庭花園抽K煙，因味道像塑膠燃燒、很特別，若在法庭點一根K菸，可能整樓層都會聞到，對他這種施用毒品10幾年的人是常識。

檢警調查，江男與古男逐漸熟識後開口買毒，去年4月13日晚間，古男竟在社區1樓大廳櫃檯、光明正大交易，當時江男傻眼說：「這裡有監視器，可不可以去廁所」，古回說「沒關係」都被監視器拍下，古男仍否認犯行，反控江男指述前後不一，畫面中的物品只是羊乳箱鑰匙。

不過，江男明確指證交易物品就是K他命，還交代為何檢舉，他說，剛當保全時，管委會曾羅列一串住戶名單，並交代若有人要找這些人，要說「不知道」，他後來才知那是管委會認為的「奇奇怪怪」住戶，包括江男，也就是在吃藥者（指施用毒品）；但他跟這些人是「同道」處得很好，管委會認為保全與頭痛人物稱兄道弟，向其公司反應而遭撤職。

江男說，他之所以提出檢舉，是因老闆透過同事告知合約快到期，他在此時出包，對爭取明年合約不利，勸他去自首，把所有事情講出來，至少讓公司「顏面好看一點」；合議庭認為，江男指述一致，又有監視器，且2人並無仇恨，江男不時流露迴護古男，但為給公司老闆交代，後來才會指證確有此事。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆