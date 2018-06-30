平交道柵欄升起1秒又鈴響！ 駕駛收4萬9500元罰單判撤銷

吳姓男子行經桃園市中壢區自立新村平交道，被檢舉強行闖越，收到4萬9500元的罰單。（記者許倬勛翻攝）

2018-06-30 21:36

〔記者鄭淑婷、許倬勛／桃園報導〕桃園市吳姓男子去年6月16日清晨6點49分，開車行經中壢區自立新村平交道，事後卻被人檢舉強行闖越平交道，還吃上一張4萬9500元的罰單，吳男申訴，指當時柵欄升起與下次警鈴響僅間隔1秒，該檢討的是「只有1、2秒空檔根本不該舉起柵欄」，而非駕駛人，他向桃園地院提出行政訴訟，這張罰單最後被判決撤銷。

吳男被檢舉，行經平交道時「警鈴已響、紅燈已閃、遮斷器開始放下」，仍強行闖越，被開罰4萬9500元、記違規點數3點，還得參加交通安全講習，他申訴無效，向法院提起行政訴訟。

吳男說，固定載小孩上課會行經這個平交道，都是等柵欄升起、燈號熄滅後才前進，已是每天的例行性動作，他是職業駕駛，不可能拿小孩的生命開玩笑，推測當時恰巧有兩班次火車經過，一班次火車行經、柵欄升起後，下一班次的警鈴間隔1秒又響起，但他當時已開進平交道，只有1、2秒的空檔實在太短，如何讓人安全通過？也讓人誤觸法規。而鐵路警察、桃園市政府交通裁決處則主張裁罰無誤。

法官調閱監視器畫面，證明當時確實有一班火車先行通過，柵欄升起後1秒警鈴又響起，吳男車輛已行至黃色網狀區，無法暫停，只能持續往前通過，約7秒後柵欄開始降下，認為吳男的說詞可信，判決原處分撤銷。

台鐵則表示，此案應是雙向列車交會，通常警鈴、閃光會於前一班車通過後立即再度啟動，但遮斷器會在約6到8秒才開始降下，但台灣民眾大多只注意遮斷器升降，一升起就趕緊通行，但應該要同時注意警鈴及閃光，多一分「停看聽」才能確保安全。