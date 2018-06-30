日月潭浮屍確認是女性 疑久病厭世

2018-06-30 17:40

〔記者劉濱銓／南投報導〕日月潭風景區驚傳浮屍，今天午後，有人在環潭步道發現有屍體載浮載沉，通報警消，打撈上岸後確認是女性，沒有外傷，初判沒有他殺嫌疑，初步了解可能是久病厭世，才到潭區尋短。

警方說，經派員搜索，在步道發現1雙女鞋、1只女用包包，裡面的物品也是女性所有，經聯繫後，初步了解可能是久病厭世，確切原因仍待調查。

協助打撈的消防人員說，下午約3點多接獲通報，趕往了解，但事發現場離步道太遠，因此出動橡皮艇協助打撈，約半小時後完成任務，之後就由警方接手調查。

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