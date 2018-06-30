開同志健身房臨檢186次 他與伴侶又因財務糾紛挨告

2018-06-30 17:12

〔記者陳慰慈／新北報導〕號稱是全亞洲最大男同志健身房的「ANIKI」，不滿3年多遭臨檢186次，鮑姓店長質疑警方「你是不是要收錢？」被依妨害公務罪起訴，士林地院日前判無罪，新聞登上媒體版面，成為話題人物，沒想到鮑男及其單姓同性伴侶，又因財務糾紛，被控在健身房辱罵公司朱姓執行長「挪用公款」、「偷錢，詐欺」等語，挨告妨害名譽，檢方先前不起訴，高檢署發回再議，新北地檢署依兩人出示的帳戶交易單據，認定言論並非無的放矢，仍對鮑、單男處分不起訴。

朱男指控，2014年3月與單男共同出資成立「ANIKI」，去年8月1日下午，單男在人來人往的健身房，辱罵他「詐欺犯，你挪用公款」、「你媽喔，生出你這個兒子，真的是非常…，真的是喔，一個老師教出這樣的兒子」；鮑男也指他「偷錢！詐欺！」，憤而對兩人提出公然侮辱及誹謗告訴。

單男供稱，當初合資開健身房時，朱男說會自掏腰包970萬元借他當出資款，卻發現朱男竟是拿健身房設備做抵押貸款1200萬元，等於把公司的錢轉到自己戶頭，但朱男卻堅稱是個人借錢給他，事發當天，朱男沒經過他同意擅將他進公司的門禁手環取消，他才會與對方發生爭吵，過程中大家都有情緒；鮑男則說，為了想讓公司員工知道這些事，所以才會脫口說出「偷錢！詐欺！」。

檢方依據現場錄影光碟，認定被告因質疑朱男挪用公款，雙方才會發生爭吵，加上朱男自承，「我沒那麼多資金，所以抵押房子向銀行貸款，但借款人是公司，核貸下來的款項，他們才會認為是公司的錢」，又被告已對朱男提告侵占、背信，士林地檢署偵辦中，認為兩人非任意指謫，僅是要求朱男交代清楚公司資金流向，難認有妨害名譽之嫌，因此仍對單、鮑男做出不起訴處分。