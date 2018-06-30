疑超車不慎 公車衝撞10台機車後撞進消防分隊

2018-06-30 15:22

〔記者王宣晴／新北報導〕今天下午2時許，一輛三重客運公車行經新北市蘆洲三民、長榮路口時，疑因超車不慎，擦撞另一輛公車後失控撞上人行道，撞毀停放在停車格的10輛機車後衝進新北市消防局第三大隊駐地的地下室車道口，警消獲報趕抵後確認公車上並無乘客，司機也未受傷，自行下車。

警消表示，公車衝撞到地下室車道口，但並未擋到救災車輛的動線，並不影響救災，初步清算現場共有10輛機車遭公車撞毀，司機身上雖無明顯外傷，但仍協助送醫檢查，目前待警方釐清車禍原因，儘速排除現場。