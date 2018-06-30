疑恍神擦撞前方車輛 轎車側翻路中乘客受困

2018-06-30 15:21

〔記者王宣晴／新北報導〕58歲的葉姓男子日前開車載著22歲的陳姓女性友人行經新北市新莊中正路往迴龍方向，疑因一時恍神，擦撞到前方轎車，導致葉男車輛失控側翻在道路中央，車上兩人一度受困。

警消獲報趕抵，協助兩人脫困，並發現陳女額頭挫傷，協助送醫，並由警方介入調查車禍原因。

警方今天表示，本月28日凌晨1時許獲報，表示新莊中正路494號有車輛翻覆，調查後發現葉男及被撞的33歲許姓男駕駛皆未酒駕，初步研判應為葉南一時恍神發生擦撞，進而翻車，相關責任歸屬仍待調查釐清。