11歲小女孩「同意」慣竊入侵？二審法官猛搖頭

2018-06-30 14:50

〔記者張瑞楨／台中報導〕11歲小孩「默示同意」慣竊入侵，您相信嗎？慣竊黃乾育去年9月進入林姓屋主住處，見11歲小女孩獨自於客廳看電視，謊稱「我要找妳阿公」，趁機偷走客廳神明身上的金牌逃逸，一審法官認為，小女孩沒有質疑或禁止黃男，是「默示同意」黃男進入屋內客廳，依普通竊盜罪輕判4月徒刑，可易科罰金免坐牢，二審法官看不下去，認為上述見解違反社會觀念，改依侵入住宅的加重竊盜罪判處8月徒刑，必須坐牢蹲苦窯，全案確定。

判決書指出，黃乾育從2007年起屢犯毒品、竊盜、贓物、公共危險罪共30多件刑案，多次進出監獄，最後一次出獄是2016年11月，去年（2017年）9月12日上午，他行經林姓屋主住處前，見屋內客廳僅有11歲小女孩看電視，遂推門進入客廳，謊稱「我要找你阿公」，小女孩沒有細想，也沒有多說話，進入房間內叫喚阿公，黃男趁機取走客廳神像脖子上的金牌，市價5600元，他拿到銀樓賣得4400元，被彰化縣警局員林分局查緝法辦。

彰化地檢署認為，黃男觸犯刑法321條，侵入住宅的加重竊盜罪，但彰化地院法官卻有獨特見解，一審法官認為，小女孩當時雖沒有開口同意黃男進入，但黃男進入客廳時，小女孩也沒有「出聲質疑或要求退出」，因此，小女孩是「默示同意」黃男入內，既然「同意」，黃男竊盜雖屬實，但不能用侵入住宅的加重竊盜論罪，僅依普通竊盜罪判處徒刑4月，可易科罰金12萬元，不用入獄。

彰化地檢署不服判決，上訴台中高分院，二審法官質疑一審的見解「可議」，且違反社會觀念，二審法官認為，一般社會觀念，除非有特別原因，單純的沉默，不能認定是「默示同意」，也就是「單純之沉默」不能與「默示同意」劃上等號。

二審法官認為，小女孩當時沒有質疑或禁止黃男進入，不代表小女孩「同意」黃男進入，況且，小女孩也沒有開門，或出聲招呼黃男進入，就更不能認定小女孩「同意」，既然小女孩未同意黃男進入，黃男擅自走入住宅客廳行竊，不但觸犯刑法第321條的加重竊盜罪，還觸犯兒童及少年福利與權益保障法第112條「故意對兒童及少年犯罪」，據此撤銷原判決，改判徒刑8月，必須入獄坐牢，全案判決確定，不能上訴。