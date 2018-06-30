加LINE群組送貼圖、咖啡 小心遭歹徒設局

2018-06-30 14:04

〔記者邱俊福／台北報導〕LINE近期出現加入群組贈送貼圖，或者禮券的風潮，刑事局預防科卻發現有歹徒仿效該方式，誘騙民眾加入假的活動網頁或假好友，隨後將大量蒐集粉絲的假群組、帳號賣給不肖業者，遂行類似剝皮酒店方式的詐財，因此呼籲民眾應多小心。

預防科表示，今年4月間，北市1名葉姓男子誤信加入假「星巴克免費兌換券」群組，當詢問管理者如何領取優惠券時，1名面容清秀、身材姣好暱稱為「宅宅G級手-子琳」突然現身，自稱離開服務業後改至酒店上班。

隨後，對方每天利用罐頭訊息對葉男噓寒問暖、吐露心事，即使葉男都不回應，也會逕自與其「談心」，最後要求葉男前往其在職的酒店消費、帶出場，為她慶生等等，勾引上當，前往酒店消費，葉男心有疑慮下，便打電話向警方詢問，險些受騙。

預防科表示，許多民眾誤信加入非官方帳號的假群組後，對方沒有給予貼圖與禮券，發現上當，非常擔心個資是否有外洩風險，紛紛向「165」反詐專線詢問，其實必過度恐慌，只要不理睬對方，對方無法僅憑LINE群組盜用個資，僅須封鎖、刪除帳號即可，也可向LINE公司檢舉該帳號。

此外，預防科也提醒民眾，非經過LINE官方認證的假帳號，帳號名稱前的盾牌符號是灰色，如果是經LINE官方認證與所舉辦的活動，一定呈現綠色盾牌，且在LINE貼圖小舖的活動內找得到該項贈圖活動。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆