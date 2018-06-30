出門買飲料差50公尺就到家 好爸爸車禍亡

2018-06-30 12:56

〔記者張聰秋／福興報導〕無常！彰化縣福興鄉頂粘街與台61線西濱快速道路下平面道路街口，本月28日下午4時3分許，發生一起死亡車禍，44歲粘姓男子騎機車外出買飲料，買完飲料返家途中，在離家約50公尺、車程不用10秒的地方與另一輛大貨車發生碰撞，粘男傷重送醫仍不治，雙方酒測值均為0，肇禍原因正由警方鑑定調查中。

鹿港警分局交通分隊指出，粘男當時騎機車沿頂粘街行駛，離家只剩下50公尺，行經頂粘街口時與另一輛由25歲陳姓男子駕駛的大貨車，兩車發生碰撞，造成粘男人車倒地，經送彰濱秀傳醫院急救，仍因傷勢嚴重宣告不治。

粘男在家排行老三，大哥早逝、二哥身心障礙，粘男接手家業畜牧場，一手撐起家業，與妻子養育3個從國小到高中的小孩，是全家經濟支柱。

粘妻難掩悲痛心情哭訴說，她聽到車禍馬上衝出家門跑到現場，看到愛妻又愛兒的先生傷重倒地，她心都碎了。

前往現場搶救的漢寶消防分隊指出，消防人員抵達車禍現場，粘男頭部嚴重撕裂傷、躁動，仍有生命跡象，經緊急處置後由救護車送往醫院救治。

粘男家屬指控，車禍地點位於台61線高架橋墩之下，橋墩的大柱子，擋住街口來向車輛的視線，而且事故地點號誌沒有亮，疑似之前故障卻一直沒有修理，一場意外車禍毀了一個圓滿的家。

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