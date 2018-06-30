移動式追蹤未定檢機車 基隆處分3677件 民怨：政府搶錢

基隆市環保局不定期在路邊攔查機車檢測，民眾別以為沒定檢的機車，也沒被攔檢就沒事；實情是環保局有「移動式車牌辨識系統」，被拍照恐吞下2000元罰單。（記者俞肇福翻攝）

2018-06-30 13:05

〔記者俞肇福／基隆報導〕政府搶錢嗎？！機車逾期未定檢，接到罰單別奇怪。

基隆市環境保護局統計指出，近3年機車未定檢，處分共計3677件，約占應到檢數的2.9%；環保局在空品不良月份利用「移動式車牌辨識系統」，加強執行車牌辨識擴大稽查，使用中機車逾期未定檢，只要被拍到，將處以罰鍰2千元，車主不要心存僥倖。

環保局指出，為改善基隆市空氣品質，只要空氣品質指標不良月份，就會不定期於轄區內各路段、車站、市場、工業區等地點利用「移動式車牌辨識系統」進行擴大稽查，尤其針對基隆港空品維護區周圍道路增加車牌辨識稽查數，促使機車污染減量以提升市民與觀光客的好感度，經查證行駛中機車逾期限仍未完成定檢者，將依規定處以罰鍰，並禁止車籍異動。

環保局長賴煥紘說，由於車牌辨識系統有照相存證功能，他呼籲機車族不要心存僥倖，以為未被稽查到，就可以不必實施排氣檢驗，因為「移動式車牌辨識系統」隨時就在你周邊。

依據空氣污染防制法規定，機車出廠滿5年以上，每年須依行照發照月份前後1個月間進行排氣檢驗，逾期未定檢者將處以2000元罰鍰。基隆市環保局已全面使用「移動式車牌辨識系統」擴大稽查，在市區各車流量大的重要道路架設「移動式車牌辨識系統」，藉由影像拍攝車牌號碼，再比對環保署的機車排氣定期檢驗資料庫，確認是否已完成當年度排氣檢驗，只要查到逾期未定檢的機車將依規定處以罰鍰。