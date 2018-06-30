阿宅求復合不成 寄前女友裸照到就讀學校「請嚴加管教」

2018-06-30 12:44

〔記者彭健禮／苗栗報導〕新北市洪姓宅男，在網路線上遊戲結交苗栗縣林姓少女；他不滿被少女分手，將20多張的少女裸照，寄送到少女就讀高中的公務電子信箱，指名道姓寫「貴校學生在外行為不檢，請嚴加管教」。校方報警並關懷少女，驚悉少女曾在國中時，與洪男發生性行為 ；洪男罪加一條，被苗栗地檢署依「兒童及少年性剝削防制條例」、「幼年男女性交及猥褻罪」起訴。

檢警調查，23歲的洪男，高中肄業，沒有工作，雖家中經營火鍋店，但鮮少去幫忙，成天幾乎窩在房間內玩網路線上遊戲，是個宅男；洪男於前年透過網路線上遊戲，結識當時就讀國中3年級的林姓少女，雙方進而發展為男女朋友。

洪男趁一回少女放學後空檔，開車載少女到摩鐵，雙方發生性關係，並拍下他和少女、或少女個人的多張裸照。

少女上高中後，跟洪男提分手，但洪男不肯，苦苦哀求少女復合不成，「見笑轉生氣 」，揚言要把少女裸照公開。少女雖擔心裸照被公開，但受不了洪男騷擾，將與他的相關通訊封鎖、逃避。

洪男於去年12月間，將20多張的少女裸照，傳送到少女就讀高中的學校公務信箱，指名道姓寫「貴校學生在外行為不檢，請嚴加管教」。

校方驚見報警，並對少女進行輔導、關懷，少女哭訴，與洪男是在網路線上遊戲認識，曾為男女朋友，但交往後，發現洪男總是要她拍露點裸照，她覺得變態，就漸漸疏離並提分手。

警方北上將洪男拘提到案，並在洪男的電腦硬碟內，發現60多張他和少女、或少女個人的照片，其中少女裸露的有40多張。洪男坦承因想與少女復合不成，才以此報復。

檢方指出，洪男與少女未滿16歲時，發生性行為，涉犯刑法「與幼年男女性交及猥褻罪」最高可處7年，另洪男傳送少女裸照到少女就讀高中的學校公務信箱，又涉犯兒童及少年性剝削防制條例中拍攝、散佈兒少色情照片，最高也可處7年。