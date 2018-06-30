媽寶長按喇叭闖紅燈 酒測急叩媽媽來救 結果…

陳男第3度酒駕，還囂張的長按喇叭闖紅燈，被員警攔查酒測。（記者張瑞楨翻攝）

2018-06-30 12:28

〔記者張瑞楨／台中報導〕已有2次酒駕前科的台中市陳姓男子，第3次酒駕，還長按喇叭闖紅燈，惡形惡狀的情景，被路口警察看在眼中，攔查時他宣稱見到紅燈快轉換成綠燈，才會按喇叭闖越，警察卻打臉說「所有人都見綠燈剛轉成紅燈，就只有你看到紅燈要轉成綠燈？」，更有趣的是，警方酒測時，他急著打電話找媽媽，其母卻斥責「你跟我講幹嘛？」，全案依公共危險罪嫌法辦。

中市警局三分局交通分隊長分隊長蔡興邦、警員蔡政翰，本月13日晚間，於東區環中東路與六順橋附近值勤，突然聽到有人長按喇叭，約5秒鐘的喇叭聲相當刺耳，又見一輛白色機車闖紅燈呼嘯而過，且機車顯得左右搖晃，警方趕緊攔查這名囂張的機車騎士。

警方詢問陳姓騎士（37歲）為何闖紅燈？他宣稱紅燈已經快轉變綠燈了，他才會搶快，但警察卻說，綠燈才於一秒前轉變成紅燈，顯見陳男對紅綠燈的號誌變化已經無法正確判斷，他坦承自己「有喝一杯保力達」，酒測濃度卻高達1.36毫克，他改口坦承自己喝2瓶啤酒，他也承認自己已有2次酒駕公共危險前科，這次是第3次。

有趣的是，陳男酒測前，急著打電話找媽媽求救，其母卻說 「你跟我講幹嘛」，隨即掛上電話，警方認為陳男酒測數值高，還有按喇叭闖紅燈等囂張的危險行為，「是一顆不定時炸彈」，幸好警方眼尖將這顆不定時炸彈解除。

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