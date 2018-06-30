中市夜店SM PARTY引警臨檢 皮鞭、緊身衣女郎全消失

2018-06-30 11:51

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市中區一家新開幕夜店，昨天（29日）凌晨舉辦模仿日本A片性虐待情節的「SM PARTY」節目，甚至由穿黑色性感緊身皮衣的女郎，將男客用絲帶綑綁，躺在台上任由女郎扭腰擺臀坐在身上，引發民眾騷動，台中市警局一分局先行告誡後，昨天深夜臨檢，但已無上述煽情情景，也不見「皮鞭」，警方認為昨夜尚無構成妨害風化程度的行為，「近期多次臨檢也未發現有違法情事，但為顧及社會觀感、維護地區治安，將持續規劃密集式臨檢」。

這家引發討論的夜店「TOWER NIGHT CLUB」，位在中區中華路上，昨天凌晨舉辦尺度破表的「SM PARTY」（SM為性虐待與被虐待），被人拍下5分鐘短片傳送網路，內容包括身穿黑色緊身皮衣的數名女郎，露出誘人「北半球」酥胸，持絲帶綑綁男客，用充滿挑逗的姿勢，扭腰擺臀坐在男客身上，舉起手上皮鞭朝揮打男客，宛如日本A片的SM情節，不過，法界人士認為，上述娛樂畫面，並無裸露重點部分，尚未達妨害風化罪程度。

中市警局一分局得知訊息，已於昨天日間先警告這家夜店，昨天夜間再動員大批警力臨檢，這家夜店昨夜並無類似上述的火辣演出，現場也沒見到身穿緊身皮衣的女郎，也不見皮鞭等SM道具，員警逐一臨檢在場人士，也沒有發現違法，不過，警方仍依據「臺中市休閒娛樂服務業管理自治條例」第13條之1第1項，警告這家夜店，休閒娛樂服務業的代表人或負責人，於其營業場所涉犯提供場所之賭博、妨害風化、毒品危害防制條例之罪，或其他同類犯罪行為經起訴者，主管機關應命其停止營業，期間為6個月以上、2年以下。

一分局強調，該夜店表演活動雖未構成妨害風化程度，近期多次臨檢也未發現有違法情事，但為顧及社會觀感、維護地區周邊安全及防止治安案件發生，警方未來仍將持續規劃密集式臨檢、路檢等勤務，約制該店切勿觸法。