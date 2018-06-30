清晨轎車疑過快打滑 撞進車行波及4重機

今天清晨4時26分許，新興區八德路、忠孝路口發生一起轎車疑似車速過快打滑，衝撞上路旁一家機車店騎樓，造成多部停放在騎樓的機車毀損，幸虧無人受傷。（記者黃建華攝）

2018-06-30 09:51

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市今天清晨4時26分許，新興區八德路、忠孝路口發生一起轎車疑似車速過快打滑，衝撞上路旁一家機車店騎樓，造成4部停放在騎樓的機車毀損，幸虧無人受傷。

今（30）日清晨4時26分許，新興警分局接獲報案，新興區八德一路、忠孝一路口發生車禍，警方趕往現場，劉姓駕駛（19歲）表示，行經該路口時因車速過快，不慎失控衝撞路旁店家，所幸時值深夜，店家無營業，無人受傷。

警方現場疏導交通，並協助事故處理。

警方指出，劉男的肇事車輛車頭左側嚴重受損，自行請拖吊拖回維修。被撞的機車行則騎樓柱子遭撞凹外，店家前停放之4輛重機也被波及，警方因此通知機車行老闆巫男到場處理。劉男經呼氣酒精測試後無飲酒反應，疑似因行經該路口時未減速而發生車禍，但確切事故原因仍將交由交通大隊釐清肇責。

警方呼籲深夜雖然路上行車少，但駕駛人仍應注意車速，尤其因深夜燈光視線較差，在接近路口前，都應減低車速，注意安全，小心通過，方可避免車禍憾事的發生。

相關影音