花400元在「EZ訂」買電影票 個資外洩讓她慘賠25萬

號稱全台最大電影訂票平台的「EZ訂」，驚傳用戶個資外洩事件。（圖擷取自「EZ訂」官網）

2018-06-30 07:28

〔即時新聞／綜合報導〕號稱全台最大電影訂票平台的「EZ訂」，驚傳用戶個資外洩事件。一名張姓女子去年4月利用手機在「EZ訂」上，刷卡400多元購買2張電影票，事後接到自稱「EZ訂」員工來電，聲稱因作業疏失遭扣了20倍的票款，要求張女向銀行更正。不料此為詐騙集團的圈套，張女遭騙25萬餘元，她氣得向「EZ訂」求償損失和精神撫慰金共32萬。

綜合媒體報導，張女供稱，經營「EZ訂」的的富爾特科技公司，未做好安全措施，詐騙集團向她提供的姓名、電話、購票金額、日期及場次等資料都無誤，而且連個人資料、消費紀錄都能清楚說出，才會不疑有他，先後被詐騙集團騙了25萬7892元。張女向富爾特科技公司依《個資法》求償2萬元，並賠償她遭詐騙的25萬元，以及精神撫卹金5萬元，共向富爾特求償32萬元。

富爾特表示，張女無法證明詐騙集團是從「EZ訂」獲得她的個資，而且富爾特會定期委託資安公司執行弱點掃瞄，近年來政府也一直在宣導防詐騙，個資外洩也不一定會被騙，所以認為兩者無因果關係。

士林地方法院認為，先前就有詐騙集團利用「EZ訂」詐騙，可見富爾特個資外洩並非為個案，依《個資法》判處富爾特賠張女2萬元；至於張女遭詐騙的25萬元，因張女無法提供富爾特有協助或參與詐騙，因此判富爾特免賠，全案仍可上訴。