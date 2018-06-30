台北市青春專案啟動 內政部長帶隊視察信義區夜店

台北市警察局動員前往夜店執行青春專案。（記者簡榮豐攝）

2018-06-30 00:16

〔記者邱俊福／台北報導〕開始放暑假，為了讓青少年有個健康快樂的暑期生活，內政部長葉俊榮29日深夜率中央聯合督導小組，到轄內夜店林立的台北市警信義分局視察台北市政府107年青春專案執行情形，瞭解轄內治安情勢及青春專案執行狀況，以宣示政府保護青少年安全的決心。

葉俊榮現場除了對執勤警察和各局處聯合勤務人員表達敬意與慰勉，隨後親自視察台北市轄內易容留青少年之場所，並呼籲業者及社會大眾共同關心青少年安全，同時希望家長多關心孩子的暑假生活，鼓勵青少年多多參與正當休閒活動，度過平安健康的假期。

為保護青少年，政府結合中央相關部會及地方政府力量，從本月1日起至8月31日止，辦理「暑期保護青少年─青春專案」。

葉俊榮表示，兒少性剝削案件在暑期期間佔多數，顯示這段時間青少年最容易涉入危險，其中毒品最為重要，青少年一旦染毒，將造成終生遺憾，故緝毒必須強化與努力，減少青少年受害，希望今年夏天提供青少年安全、內涵的環境。

政部部長葉俊榮（左）、台北市副市長陳景峻（右）29日深夜視察台北市政府「107年暑期青春專案」執行情形，致詞並聽取簡報。（記者簡榮豐攝）

暑假首日，内政部長葉俊榮深夜到夜店等易容留青少年場所，視察、瞭解青春專案執行情形，宣示保護青少年安全決心。（記者邱俊福攝）