豪雨夜偷電纜線 高市3公園百盞路燈一半不亮

水映公園遭破壞電線外露，就怕民眾觸電受傷，養工處緊急搶修完成。（記者陳文嬋攝）

2018-06-29 23:53

〔記者陳文嬋／高雄報導〕6月豪雨紓解高雄旱象，鳳山區國泰等3座公園卻二度遭竊電纜線，竊賊利用豪雨夜晚破壞電箱、偷走電纜線，造成公園路燈不亮，甚至電線外露險象環生，民眾運動就怕觸電受傷；養工處已緊急搶修，警方則加強巡邏，全力緝賊中。

鳳山區誠義里環境優美，有國泰、中山、水映3座公園，占地總面積超過6公頃，還有鳳山溪環繞其中，市府養工處打造美麗的水岸綠地公園，設有超過100盞路燈，吸引許多民眾休閒遊憩。

近來竊賊利用豪雨夜晚，1個月內二度破壞公園，趁機偷竊電纜線，造成3座公園總計百盞路燈，平均一半以上不亮，尤以國泰公園最嚴重，整個園區電線被抽光，中山公園架空電線被剪除，電箱也被搞破壞，連廁所水電也被剪斷，慘不忍睹。

誠義里長劉啟芳表示，公園被人搞破壞、偷走電纜線，民眾晚上運動沒有路燈，大家擔心人身安全，且電箱被人破壞後，造成電線外露，民眾就怕漏電，擔心觸電發生危險，求助養工處協助修復、希望警方儘速緝賊，很感謝市府團隊協助，也呼籲民眾發揮公德心，維護公園是大家的責任。

養工處初估損失金額超過30萬元，竊賊不但剪除電纜線，還搞破壞電箱及水電設施，已派員緊急搶修中，後續將進行電纜線下地工程，避免再遭受破壞。

鳳山警分局成功所長曾益章表示，由於周邊沒有監視器，警方除了加強巡邏外，將協助爭取監視器，全案警方深入調查，將全力追緝竊賊。