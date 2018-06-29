暑期青春專案正式啟動 新北聯合大稽查

2018-06-29 23:50

〔記者曾健銘／新北報導〕一年一度的暑假即將到來，為了讓青少年平安、健康又開心地度過假期，新北市政府聯合多個單位針對KTV、網咖、撞球場等青少年較容易逗留的場所聯合稽查，稍早10點左右，新北市副市長李四川特別前往新北市新莊警分局聽取簡報，也宣布今年「青春專案」正式起跑。

李四川在會中除了慰勉市政府多單位同仁的辛勞，對於新北市執行青春專案連續4年獲得全國第一名的成績也表示肯定。李四川說，最新1期《遠見雜誌》縣市總體競爭力評比出爐，新北市在治安的表現穩居六都第一，顯示警察局及市府團隊在治安工作上的用心及努力。

新北市警察局長胡木源也說，今年「青春專案」配合行政院推動第二波「安居緝毒方案」，提前在6月1日開始，「販賣毒品給青少年」、「利用青少年從事性剝削」等列為查緝重點，希望透過專案查緝瓦解不法集團，另一方面也會跟市政府各單位合作，共同防止青少年涉足不當場所或遭利誘加入黑幫，進而產生吸毒、飆車、糾眾滋事甚至性交易等偏差行為。

此外，依據《新北市資訊休閒業管理自治條例》規定，新北市轄內資訊休閒業均禁止未滿18歲青少年進入，KTV、電子遊藝場及撞球場等公共遊樂場所，在深夜時段也不得讓兒童及青少年逗留，新北市聯合稽查小組接下來2個月中將會針對這些場所加強公安設備稽查，防止潛在危險，讓每個青少年都能平安快樂地度過暑假。