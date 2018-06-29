6/29 今彩539頭獎開出2注！大樂透、雙贏彩頭獎摃龜

大樂透、49樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2018-06-29 22:27

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（6月29日）開獎的第107000056期大樂透，頭獎摃龜；第107000059期雙贏彩，頭獎也摃龜；第107000155期今彩539，頭獎開出2注，每注可得獎金800萬元，由彰化縣員林鎮三橋里浮圳路二段272號1樓的「宏豪商行」及花蓮縣吉安鄉勝安村13鄰自強路37號的「旺來發彩券行」開出。

第107000056期大樂透中獎號碼為「04、13、27、30、37、41，特別號：20」，頭獎摃龜；貳獎也摃龜；參獎共14注獲得，每注可得11萬6806元；肆獎共74注獲得，每注可得1萬4206元；伍獎共1626注獲得，每注可得2000元；陸獎共1969注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬661注獲得，每注可得400元；普獎共2萬8629注獲得，每注可得400元。

第107000056期49樂合彩中獎號碼為「04、13、27、30、37、41」，四合開出1注，可得20萬元；三合共110注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3310注中獎，每注可得1250元。

第107000059期雙贏彩中獎號碼為「03、05、07、09、10、11、12、13、14、18、20、23」，頭獎摃龜；貳獎共36注獲得，每注可得10萬元；參獎共834注獲得，每注可得500元；肆獎共9522注獲得，每注可得100元。

第107000155期今彩539中獎號碼為「05、07、25、34、36」，頭獎開出2注，每注可得800萬元；貳獎共216注獲得，每注可得2萬元；參獎共6895注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬7782注獲得，每注可得50元。

第107000155期39樂合彩中獎號碼為「05、07、25、34、36」，四合共4注獲得，每注可得21萬2500元；三合共497注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8990注中獎，每注可得1125元。

第107000155期3星彩中獎號碼為「389」，正彩共40注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000155期4星彩中獎號碼為「7583」，正彩摃龜。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」