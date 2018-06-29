部落學童義賣皮革包？購物網冒名無極限 報警也沒用…

2018-06-29 22:30

〔記者陳鳳麗／仁愛報導〕南投縣萬豐國小畢業小朋友快變成小網紅！臉書購物網站天天出現賣山區小朋友手工皮革包的廣告，點開一看，都是穿布農服飾的漂亮小女生當麻豆，萬豐國小校長高天龍無奈地說，學生不做手工皮革包已快3年，引用新聞影片中的小朋友也都上大學了，無法一一澄清，萬一有網友被騙訂購，建議「貨到不收貨不付款」來對付！

引用影片小朋友 早已上大學

這個出售手工皮革包的購物網站，幾乎天天出現在臉書上，「潮人館」等等不同購物網站名稱，聲稱賣的都是出區小朋友一針一線縫製的皮革包，點進去，引用的新聞影片都一樣，都是仁愛鄉萬豐國小為了自籌畢旅經費而做的手工皮包，一只「只賣」1300或1400元。

大的手工皮革包包只賣這個價格，堪稱是佛心來著的超低價，但被利用來激發網友愛心的苦主「南投縣萬豐國小」，即使已在1個月前報警，而且也在學校網站和校長臉書澄清，但這些業者都仗恃著網站設在台灣以外的地區，根本不怕學校報警，以致於一個月來仍天天可看到這些廣告。

校長高天龍說，學校澄清過後，有不少熱心網友幫忙轉分享，因此，這兩週來打來學校詢問的人已有減少，若仍有網友被騙而下訂，能自救的大概就是貨到拒收也拒付款。

萬豐國小校長籲 網友別受騙

高天龍說，學校這幾年把畢旅經費降低，以減少募集的金額，而且學校近幾年也改做一些學生比較容易完成小物品出售，所以，請網友不要再受騙了！