遭夫爆料床戰攝影師 網紅空姐反擊：長期被家暴、無性婚姻

2018-06-29 22:12

〔即時新聞／綜合報導〕已婚網紅空姐張女遭爆料發生外遇，偷吃攝影師，甚至有相關影片在網路上流傳。張女晚間在臉書上發出聲明反擊，表示自己長期遭到丈夫肢體、言語家暴，甚至性虐待，她已將一切爭議委託給律師處理，交由法院評判。

張女透過臉書表示，從她2012年懷孕後，長達5年期間過著「無性婚姻」，丈夫不知為何寧可跑到客廳打手槍，也不願碰她，甚至屢次將她推開，對剛生完孩子的她打擊很大，質疑是否是丈夫胖到110公斤導致沒性慾，還是自己身材變形？

後來丈夫甚至將張女向他求愛的吵架訊息公開在臉書上，公開表示「自己就是性無能」，導致張女過著無性婚姻的事鬧得全公司都知道，也讓張女懷疑丈夫是不是心理或精神有疾病，竟然樂於將隱私公諸大眾，也不考慮她的感受。

2017年，張女一度想和丈夫離婚，卻遭到丈夫家暴。中間張女為了兒子仍企圖改善婚姻關係，但丈夫時好時壞，後來酗酒、情緒失控的情況越來越嚴重。此時張女遇上了H先生，與對方展開婚外情，過程被丈夫暗中加裝的監視錄影器拍下，如今事情被丈夫曝光，張女也為此向大眾道歉。

不過張女表示，丈夫早在5月底就以相關影片威脅她，要她把價值300多萬的保單都改成丈夫的名字，還索求600萬元現金，以及每個月6萬元的贍養費，為此強迫張女去貸款。丈夫還以非正常體位對張女性虐待，弄得床上都是血，也讓張女再也無法忍受。

張女表示，現在一切都已委託律師處理，交給法院評判，她說「現在的我，心情反而豁然開朗，終於不用活在恐懼中，謝謝大家的關心」，並強調以後不會再針對此事做出說明。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆