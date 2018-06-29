蘇澳垃圾車氣爆3傷 疑玩具槍底火引爆沼氣

爆炸現場一片狼藉。（記者林敬倫攝）

2018-06-29 22:14

首次上稿 21:56

更新時間 22:14（新增內容）

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣蘇澳鎮昆明路今晚傳出垃圾車氣爆事件，造成3人受傷，附近共14戶住戶玻璃被震碎，一部路邊汽車也遭受波及。初步了解，是因張姓油漆工丟出的垃圾疑似有玩具槍底火，該玩具槍無子彈，是孩子的玩具，底火與垃圾車發生摩擦後產生火花點燃垃圾車沼氣，才會引發爆炸。

蘇澳昆明路今晚約7點25分，附近一家住戶在整理房子，請48歲張姓油漆工刷油漆，整理雜物時，油漆工將含有玩具槍底火的垃圾袋丟棄，疑因底火被垃圾車擠壓時造成磨擦，產生爆炸，現場突然間傳出「轟隆」好大一聲巨響，垃圾被炸飛四散，也有不明液體濺出，現場一片狼藉，還發出惡臭，自來水管線也破裂。

經清查，現場造成3人受傷，附近共14戶住戶玻璃被震碎，一部路邊汽車也遭受波及；張姓油漆工、34歲詹姓清潔隊員及附近的60多歲廖姓女住戶受傷送醫，幸無生命危險；張姓油漆工因正面迎接爆炸，傷勢最重，身上滿布大大小小的玻璃割傷，也有輕微灼傷，受傷時疑似受到驚嚇，躲進房子廁所內，當地里長進去關心才發現人受傷，立即將張男送醫。

至於詹姓隊員，因距離爆炸太近，耳朵不適，附近廖姓婦人也因耳鳴、被割傷也都被送醫急救；醫院表示，蘇澳垃圾車爆炸，3患者分別是張男全身被玻璃刺傷、詹男雙耳膜破裂，廖姓婦人耳痛、耳鳴、被玻離割傷，經治療，僅剩張男住院，另2人都已返家。

附近林姓住戶表示，爆炸發生時，發出一聲巨響，家裡的窗戶也都破了，當下真的有嚇到；游姓住戶則說，他住在2公里外，也聽到爆炸聲響，立即到現場看看發生了什麼事。

蘇澳鎮公所表示，事發後第一時間派員抵達現場處理，鎮長陳金麟隨即趕赴醫院探視受傷隊員和民眾。為免影響垃圾清運，公所亦緊急調派垃圾車繼續收運垃圾，不影響民眾清理垃圾，詳細事發原因，仍待警方調查。